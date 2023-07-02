شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحصل على معامل التأثير الدولى من كلاريفت أنالتكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية Review of Economics and Political Sience على معامل التأثير الدولي من مؤسسة كلاريفت انالتكس العالمية لتصبح في طليعة مجلات العلوم الاجتماعية المصرية المدرجة عالميًا الحاصلة على معامل تأثير دولي من أعلى مؤسسة تصنيف للمجلات العلمية على مستوى العالم، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات الدولية للجامعة فى إطار سياسات جامعات الجيل الرابع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الاهتمام بالمجلات العلمية على رأس الأولويات، واستطعنا خلال فترة وجيزة أن يكون للمجلات التي تصدر عن جامعة القاهرة شأن كبير على المستوى العالمي من حيث معادل التأثير الدولي أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذي يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، والسير بخطى كبيرة نحو العالمية، والمساهمة في رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية، وتسهيل إجراءات النشر الدولي للباحثين من خلال عقد اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية ودور النشر.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن إدارة جامعة القاهرة اتفقت في عام 2018 مع بنك المعرفة المصري أن يكون الناشر البريطاني إميرالد Emerald هو الناشر الدولي للمجلة مما سهل للمجلة الدخول في قواعد التصنيف الدولية والحصول على معاملات تأثير دولية، منوهًا إلى أن المجلة علمية فصلية محکمة تصدر عن کلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ وتعنى بنشر البحوث النظرية والميدانية فى علوم الاقتصاد، والإحصاء، والسياسة، والإدارة العامة، وتطبيقات الحاسب الآلى في العلوم الاجتماعية، کما تعنى المجلة بتقديم الرؤى العلمية، وعروض الکتب، ومتابعة الندوات والمؤتمرات.

كما قالت الدكتورة هبة نصار رئيس تحرير المجلة، إن مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تم إدراجها العام الماضي في كل من تصنيف سكوبس الدولي وتصنيف كلاريفت انالتكس كمجلة واعدة قبل أن تحصل على معامل تأثير كل من المؤسستين هذا العام، مشيرة إلى أن المجلة تختص بنشر الأبحاث المتخصصة في الاقتصاد والسياسة والإحصاء والإدارة العامة.