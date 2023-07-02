شكرا لقرائتكم خبر عن دعما لأبنائهم فى امتحانى الفيزياء والتاريخ.. أولياء الأمور أمام مدرسة جمال عبدالناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بشارع الثورة فى الدقى بالجيزة تواجدا مكثفا لأولياء الأمور لدعم أبنائهم بالدعوات وقراءة القرآن فى الجيزة امتحانات الفيزياء للشهية العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية حيث يستمر الامتحان لمدة ساعتين.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% مندرجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أيمخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونىبديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابةعن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كماأكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.