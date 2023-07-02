شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان الفيزياء 2023.. الطلاب يجيبون عن 46 سؤالا فى 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة استقرار وانضباط حيث يؤدى الطلاب امتحان الفيزياء 2023، والتاريخ للشعبة الأدبية 2023، ويجيب الطلاب فى امتحان الفيزياء عن 46 سؤالا فى 3 ساعات، حيث تنتهى لجنة الامتحان فى الثانية عشرة ظهرا.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأسئلة مطابقة للمواصفات وزمن الإجابة، موضحة أن الأمور تسير بشكل منتظم داخل اللجان الامتحانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن 70% من الأسئلة فى التاريخ والفيزياء للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، موضحة أن الأسئلة ستكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وإجاباتها قصيرة خاصة فى الأجزاء المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.