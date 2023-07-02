شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن 70% من الأسئلة فى التاريخ والفيزياء للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، موضحة أن الأسئلة ستكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وإجاباتها قصيرة خاصة فى الأجزاء المقالية.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.
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