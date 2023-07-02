شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث بدأت لجنة الامتحان من التاسعة وحتى الثانية عشرة صباحاً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن أسئلة امتحان الفيزياء مخصص لها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة التاريخ، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن 70% من الأسئلة فى التاريخ والفيزياء للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، موضحة أن الأسئلة ستكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وإجاباتها قصيرة خاصة فى الأجزاء المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.