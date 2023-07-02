شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: زيادة إيرادات المحميات الطبيعية لأكثر من 222 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن هناك زيادة في إيرادات المحميات الطبيعية لتبلغ ما يزيد عن 222 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة (1100%) مقارنة بايرادات 2017/2018.

وأشار تقرير جهود وزارة البيئة فى الشأن البيئى على مدار التسع أعوام الماضية والذى أصدرته الوزارة مؤخرا، أنه تم إطلاق عدد من المبادرات والحملات البيئية منها:

1- إطلاق حملة لنشر الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وإطلاق حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.

3-إطلاق الحملة الترويجية Eco Egypt الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتطوير المحميات.

4-إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر.

5-إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية، حيث تهدف إلى تعظيم دورالمجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات.

6-إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.

7-إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.