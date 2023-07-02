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أسعار تذاكر قطارات المصيف من القاهرة لمرسى مطروح.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر القطارات الموسمية التي شغلتها السكة الحديد لمرسى مطروح، وتشمل قطارات نوم ومكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.

 

 

أولا: أسعار تذاكر القطارات العادية من القاهرة لمرسى مطروح:

 

 

تذاكر قطارات الدرجة الأولى 250 جنيها.

 

تذاكر قطارات الدرجة الثانية 175 جنيها.

 

تذاكر قطارات الثالثة مكيفة 150 جنيها.

 

 

ثانيا: أسعار تذاكر قطارات النوم من القاهرة لمرسى مطروح:

 

مصريون - مفرد 600 جنيه / مشترك 400 جنيه / طفل 300 جنيه.

 

عرب - مفرد 900 جنيه / مشترك 600 جنيه / طفل 500 جنيه.

 

أجانب - مفرد 60 دولار / مشترك 45 دولار / طفل 40 دولار.

 

 

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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