شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: امتحان التاريخ تضمن بعض الأسئلة المقالية الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلاب مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالجيزة أن امتحانى الفيزياء والتاريخ مباشرين ومن منهج الوزارة وكان الزمن المخصص لوقت الامتحان ثلاث ساعات كافيا لحل الأسئلة.

وأوضح الطلاب أن امتحان مادة التاريخ كان به بعض الأسئلة المقالية الطويلة ولكنها كانت مباشرة من المنهج، وكان الوقت مناسب لحلها، فيما ذكر طلاب الشعبة العلمية أن الفيزياء لم يكن بها أسئلة فى نفس صعوبة السنوات الماضية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% مندرجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أيمخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونىبديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابةعن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كماأكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.