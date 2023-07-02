شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء وإغماء للطلاب بلجان مدرسة قصر الدوبارة لصعوبة التاريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وحاول أهالى الطلاب المتجمعين أمام اللجان محاولة إفاقة الطالبة، وسط حالة انهيار وبكاء عدد كبير من الطلاب لصعوبة امتحان التاريخ.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
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