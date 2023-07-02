شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة أدبى.. طلاب مدرسة قصر الدوبارة يشكون من صعوبة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة بلجان مدرسة الثانوية العامة بقصر الدوبارة بشارع القصر العينى بالقاهرة - عن مدى استيائهم وغضبهم من مستوى امتحان التاريخ.

وظهر على وجوه الطلاب حالة الغضب والبكاء لصعوبة الامتحان ، فيما أكد الطلاب أن الامتحان غير مباشر وصعب ، فيما عبرت عدد من الطالبات عن صعوبة الامتحان بالبكاء .

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.