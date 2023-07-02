شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: حصر 180 ألف سيدة من ذوات الإعاقة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استمرار حملة الوزارة لحصر السيدات ذوات الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت تطبيقا إلكترونيًا يهدف إلى تسجيل السيدات ذوات الإعاقة في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة السيدات، وذلك فى إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التطبيق الإلكتروني بعد إطلاقه قد حدث به عطل فني أثناء فترة العيد، وجاري متابعة الموقف عن كثب للانتهاء من إصلاحه قبل نهاية الأسبوع الحالي، ويهدف التطبيق إلى تسجيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والعملية للزوجة، وطبيعة العمل، وغيرها من البيانات، مضيفة أن الوزارة قامت بحصر 180 ألف سيدة من مصادر عدة، بالإضافة إلى مساهمة الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في مختلف محافظات الجمهورية في اجراءات الحصر والتسجيل.

وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية وجهت بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الدولة حريصة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار حرص الدولة على حصولهم على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.