شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤكدون على سهولة امتحان الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر
وأكد بعض الطلاب لـ"الخليج 365" على سهولة امتحانات الفيزياء والتاريخ مؤكدين أن الاختبارات مناسبة للوقت المحدد لهم .
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% مندرجات كل مادة.
ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابةعن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كماأكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز