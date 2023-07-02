شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤكدون على سهولة امتحان الفيزياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بشارع الثورة فى الدقى بالجيزة ، خروج الطلاب من امتحانات الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية حيث استمر الامتحان لمدة ثلاث ساعات.

وأكد بعض الطلاب لـ"الخليج 365" على سهولة امتحانات الفيزياء والتاريخ مؤكدين أن الاختبارات مناسبة للوقت المحدد لهم .

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% مندرجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أيمخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونىبديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابةعن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كماأكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.