أخبار مصر.. المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال 5 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، موضحًا أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.طلاب الثانوية العامة يؤكدون على سهولة امتحان الفيزياء والتاريخ
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أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2571 جنيها.
عيار 21 يسجل 2250 جنيها.
عيار 18 يسجل 1929جنيها.
الجنيه الذهب 18000جنيه.
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