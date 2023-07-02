شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تواصل فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين، وفق الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًّا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًّا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

والإعلان مفتوح لكل المؤهلات التالية:

1- خريجو جامعة الأزهر الشريف من الكليات التالية: "الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام."

2- الحاصلون على درجة الدكتوراة أو الماجستير في الشريعة الإسلامية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة شهادتها من وزارة التعليم العالي.

3- خريجو مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف.

علمًا بأن التقديم للإعلان على مرحلتين انتهت الاولى منها ويتبقى الثانية:وهى مفتوحة لنهاية شهر أغسطس 2023م لخريجي دور مايو 2023م، وذلك على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAVnD7UJDR6MAoCRfmTG-WaejiXE-bsE5ucO_eOYG2uZcsQw/viewform?usp=sf_link