شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023 .. إلغاء اختبارات القدرات فى هذه الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مكتب التنسيق، استعداداته المكثفة تمهيدا لموسم تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2023 / 2024، حيث أنهى المكتب أعمال مراجعة موقع التنسيق الإلكترونى، وكافة الترتيبات الخاصة بمكتب التنسيق، إذ تم الإبقاء على جامعة عين شمس مقرا لمكتب تنسيق الثانوية العامة وجامعة القاهرة لتنسيق الدبلومات الفنية، مع انهاء أعمال المطبوعات الخاصة بأعمال التنسيق، وذلك استعدادا لانطلاق التنسيق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

ويشهد تنسيق القبول بالجامعات هذا إلغاء اختبارات القدرات بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، مع الإبقاء على تنظيم اختبارات القدرات فى كليات ا لتربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية، وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .

كما يشهد تنسيق القبول فى الجامعات بهذا العام إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بالنسبة لكليات التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024، وذلك تحقيقا للعدالة فى توزيع وقبول الطلاب .