الخليج 365: 3 يوليو.. الانحياز للوطن والخلاص من الجماعة «الإرهابية»

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القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 3 يوليو.. الانحياز للوطن والخلاص من الجماعة «الإرهابية» الشعب يشهر الكارت الأحمر فى وجه الإخوان بهتاف «يسقط حكم المرشد».. سعادة لسهولة الفيزياء وتباين الآراء حول التاريخ.. «التعليم» تضبط 10 حالات غش باستخدام المحمول.. و«حجازى» يتابع سير العملية الامتحانية

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