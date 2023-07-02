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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة الكهرباء لمنزل الأديب الراحل عباس العقاد بمصر الجديدة بعد رفع نخلة سقطت بالحديقة والان مع تفاصيل الخبر
ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الفور بالتواصل مع المسئولين بمحافظة القاهرة لحل المشكلة وإنهاء الشكوى حيث قام حى مصر الجديدة بالتنسيق مع إدارة الحدائق وشركة النظافة والتجميل المسئولة عن جمع ونقل المخلفات والجهات المعنية الأخرى برفع النخلة وإصلاح الإنارة وإعادة التيار الكهربائى وحل المشكلة.
ومن جانبها تقدمت ابنة شقيق الأديب الراحل بالشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وحى مصر الجديدة ومسئولي مبادرة " صوتك مسموع " لسرعة التحرك والإستجابة للشكوى،كما توجهت السيدة عبير العقاد إلى مقر حي مصر الجديدة لتقديم الشكر لرئيس الحى اللواء حسام لبيب وجميع العاملين على سرعة الاستجابة للشكوى.
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