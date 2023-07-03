شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لذوى الإعاقة: زيادة عدد المؤسسات الأهلية المهتمة بذوى الهمم إلى 500 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الدولة بقيادة الرئيس السيسى اهتمت بذوي الهمم على أرض الواقع، مضيفة أنه تم إنشاء صندوق دعم الإعاقة فى عام 2022 لتقديم الكثير من الخدمات لذوى الهمم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية : "تم دعم الصندوق بقيمة مليار جنيه بقرار من الرئيس السيسى وتدعيم ذوى الهمم فى العديد من المجالات ومنها الصحة والتعليم، لافتة إلى أن ذوى الهمم شاركوا فى كوب 27 للمناخ فى شرم الشيخ بدعوى من الرئيس السيسى.

وتابعت : "زيادة عدد المؤسسات الأهلية إلى 500 جمعية أهلية التى تعمل فى مجال ذوى الهمم، مضيفة أن هناك دعم معنوى لذوى الهمم فى ظل حكم الرئيس السيسي، لأنهم فى الأول كانوا مهمشين بالدولة.

وأوضحت أنه تم دعم ذوى الهمم فى العديد من المجالات وبرامج التأهيل وضمهم ألى سوق العمل بما يقارب بـ 150 مليار جنيه منذ تولى الرئيس السيسى الحكم.