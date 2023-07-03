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كل ما تريد معرفته عن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - يسعى المعهد القومى للبحوث الفلكية فى الوقت الحالى، لإنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفصائي، وذلك بالتعاون مع الشركاء من دولة الصين والتى يكون مقرها بحلوان .

وينشر ”الخليج 365” كافة التفاصيل الخاصة بمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى فى نقاط مبسطة كما يلى: 

-من أبرز مكوناتها تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى والأجسام القريبة من الأرض باستخدام تقنية الليزر وتقنية الرصد البصرى بمدى ارتفاع 40 ألف كيلو متر

-يبلغ قطره 120 سم وهو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع دولة الصين.

-التلسكوب سيكون بديلاً عن الوحدة الحالية والتى يرجع عمرها لعام 1964 أقدم المحطات وكانت الوحيدة بأفريقيا حتى عام 2002، ويتبع التلسكوب معمل الفضاء بالمعهد.

-المحطة تأتى فى إطار التعاون بين المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر متمثلا فى معمل أبحاث الفضاء ومراصد الفلك القومية بالصين.

-تم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي عام 2017 بغرض  المشاركة فى رصد الاجسام الفضائية والمتمثلة فى الأقمار الصناعية و الحطام الفضائى والأجسام القريبة من الأرض. 

-يقوم الجانب الصينى بتوفير جميع الأجهزة المستخدمة فى عمليات الرصد، وتزويد المحطة بقطع الغيار والأجهزة اللازمة لمتابعة واستمرار عمليات الرصد.

-الجانب المصرى يكون دروه تشييد المبنى المناسب والمجهز (وقد تم الانتهاء بالفعل من المبنى) لوضع أجهزة المحطة به وإجراء وتنفيذ عمليات الأرصاد. 

-تم الاتفاق مع الجانب الصينى على إرسال عدد 2 تلسكوب أحدهما يصل قطره الى 120 سم والاخر 70 سم

-من الامكانيات المتاحة لتلك التلسكوبات أن كلاهما يمكن استخدامه لرصد الأجسام الفضائية باستخدام تقنية الليزر وأيضا باستخدام تقنية الرصد البصرى.

-المحطة مجهزه للرصد اثناء الليل والنهار (بواسطة أشعة الليزر) للأجسام الفضائية ذات الارتفاعات المختلفة.

-من المتوقع ان تصل هذه الارصاد الى الاقمار الصناعية العالية الارتفاع والمعروفة بالأقمار الصناعية الثابتة والتى يصل مداها إلى 36000 كيلو متر.

-فى فبراير 2023 قد أرسل الجانب الصينى بالفعل عدد 2 قبة كلاهما بقطر 8 متر الى المعهد.

-وسوف يصل المعهد قريبا جدا مجموعة من الخبراء الصينيين لتركيب وتشغيل القبب.

-من المتوقع ان يتم شحن التلسكوب الأول (120 سم) ليتم بعدها البدء فى التشغيل الفعلى للتلسكوبات وإجراء الأرصاد المطلوبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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