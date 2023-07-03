شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 3/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:59 ص

موعد صلاة العصر 35: 4

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء 9:33

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 1:03

موعد صلاة العصر 4:42

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:05

موعد صلاة الظهر 12:55 م

موعد صلاة العصر 4:32 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:31 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:08

وقت صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:17 م

وقت صلاة المغرب 7:44 م

وقت صلاة العشاء 9:13 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 15: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:09