شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 546 ألف خدمة خلال 6 أيام من انطلاق مبادرة 100 يوم صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ إطلاق مبادرة 100 يوم صحة فى 25 يونيو وهو ما يقرب من 6 أيام قدمت خدماتها سواء من مبادرة صحة المرأة أو الأمراض المزمنة والسمع والولادة وصحة الأم والجنين، والمقبلين على الزواج، والكشف عن أورام البروستاتا والقولون ما يقرب 545 ألف و900 خدمة خلال 6 أيام.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هناك 62 قافلة طبية قدمت خدماتها لـ 16 ألف مواطن خلال 6 أيام وأكثر من 221 ألف مواطن تلقوا خدمات توعوية ووقائية من خلال فرق التواصل المجتمعى بالمحافظات.

وتابع حسام عبد الغفار، أن فرق التواصل المجتمعى تنتشر فى أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات والشواطئ للتوعية بالأمراض غير السارية، موضحا أن الحملة عبارة عن أن الصحة معك من بداية الجنين حتى الكشف على كبار السن والمسنين، والدعم النفسى سواء عند الأطفال.