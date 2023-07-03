شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. إنشاء 14 محطة مياه وتنفيذ 66 مشروع صرف صحى بقرى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قرى مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف.

وتشهد قرى ببا وناصر، تنفيذ 6 مشاريع لإنشاء محطات مياه شرب داخل قرى مركزى ببا وناصر، لتوفير مياه الشرب للقرى المحرومة والاكثر احتياجا، كما تشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ 8 مشروعات لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى بالاضافة إلى العمل على تنفيذ مشروعات الصرف الصحى داخل 66 قرية بمحافظة بنى سويف داخل مركزى ببا وناصر.

وفى سياق متصل، أكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، أن محطة معالجة تزمنت تم تطويرها وتحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية، وتنتج مياه صرف معالجة مطابقة للمواصفات القياسية سيتم إعادة استخدامها مرة أخرى فى الزراعة.

وأضافت المهندسة دينا عمر، أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بتزمنت والتى تم تحويلها من محطة معالجة ثنائية إلى محطة معالجة ثلاثية، بطاقة 49 ألف متر3 / يوم فى الشتاء، 60 ألف متر 3/ مربع فى الصيف.