شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بخطة 2023/24.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم من الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بلوغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بالموازنة المعدلة للسنة المالية السابقة.

ووفقا للبيان المالي، تستهدف الحكومة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

ويشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الإجتماعية بمشروع موازنة العام المالى 23/2024، قدرت نحو 199 مليار و779 مليون جنيه، بزيادة 21 مليارا و36 مليون جنيه مقابل 178 مليارا و763 مليون جنيه بموازنة العام المالي السابق.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية” وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة.