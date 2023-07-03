شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف. وأيد 90% من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

نتيجة الاستطلاع

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