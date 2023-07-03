شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السمك بالمنيب.. نقلة حضارية لمنظومة الأسواق فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول سوق السمك الكائن بمنطقة المنيب جنوب محافظة الجيزة من سويقة عشوائية تعكس مظهرا غير حضاري لسوق نموذجي مجهز بأعلى المواصفات، وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته على مدار 6 أشهر لتحسين الصورة البصرية ومواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها كافة قطاعات المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

سنوات طوال، عانى البائعون من تردي حال السوق، حيث انتشار الفوضى والعشوائية، والقمامة، وركود مياه الصرف الصحي، حتى تبنت المحافظة خطة تنموية بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz تطوير السوق ورفع كفاءته للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يكفل لهم حق العيش الكريم.

أسفرت جهود التطوير عن تجديد السوق ورفع كفاءته، ليضم 143 باكية للبائعين على مساحة 2000م2، مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق وجميعها معايير تجعل منه نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة.

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة السوق بعد انتهاء أعمال تطويره شهر مايو الماضي، موجاً الباعة بضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالعرض والبيع للحفاظ على المظهر الحضارى ولتسهيل أعمال البيع والشراء بمختلف الباكيات.

وشدد المحافظ على الدفع بورديات نظافة إضافية لرفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكمها للاستعداد الدائم لاستقبال المترددين على السوق، والحفاظ على مستوى نظافة السوق طوال اليوم.

ووجه "راشد" رئيس حى جنوب الجيزة ورئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بوضع مخطط شامل لتطوير موقع سوق السمك القديم وتجهيزه كسوق حضارى لخدمة أهالى المنطقة ولاستيعاب الباعة والأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة.