شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023 ..استمرار غرفة العمليات حتى انتهاء الاحتبارات والان مع تفاصيل الخبر
وشدد الزناتى، على النقابات الفرعية واللجان النقابية عمل زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر، نظراً للدور الكبير الذى يلعبه المعلم فى تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم، وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسئولى وزارة التربية والتعليم على عدم دخول أولياء الأمور إلى المدارس واللجان لعدم تكرار التعدى على المعلمين داخل الحرم المدرسى، للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال.
وخصصت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، رقم واتس آب 01555208606 لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الامتحانات، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأدية رسالته فى الإشراف على العملية الامتحانية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز