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مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

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القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، بواقع 9 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة.

 

ومن المقرر أن تنقل الرحلات حجاج بعثة وزارة الداخلية وبعثة وزارة التضامن وبعثة وزارة الشباب والرياضة وقرعة مجلس النواب وقرعة الجيزة وتضامن الدقهلية والترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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