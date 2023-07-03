شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بكليات التمريض والتربية والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات إذ وافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين فى الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض والمعاهد الفنية الصحية وكليات التربية النوعية.
ويجرى مكتب التنسيق استعدادات مكثفة خلال الفترة الحالية استعدادا لموسم تنسيق القبول بالجامعات 2023/2024 من حيث مراجعة موقع التنسيق وانهاء كافة الترتيبات اللوجيستية والمطبوعات تمهيدا لبدء موسم التنسيق بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).
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