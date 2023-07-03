شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة جنين تعلن استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلى بالرصاص والعبوات المتفجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كتيبة جنين في الضفة الغربية، الاثنين، استهداف قوات وآليات الاحتلال الاسرائيلى على أكثر من محور بالرصاص والعبوات المتفجرة، وذلك للتصدى لقوات الاحتلال التي تنفذ عملية عسكرية داخل مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على مدينة جنين، الاثنين، إلى 5 فلسطينيين على الأقل، إضافة إلى إصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما ادى إلى استشهاد الشاب ابو الوفا و3شباب آخرين لم تعرف هويتهما بعد، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق اسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات تمنع سيارات الاسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج.