الرى: تصميم 9 برامج تدريبية لـ1264 متدربا من مصر والدول الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge .

وصرح سويلم بأنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى، حيث تم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة 24 متدرباً أفريقياً ، وذلك اعتباراً من 2 مايو الماضى ولمدة 5 أسابيع، كما تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري ، والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" خلال الفترة من ( 11 - 21 ) يونيو 2023 بمشاركة (15) من المتدربين الأفارقة ، كما سيتم قريبا - فى نهاية شهر اغسطس المقبل - عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة 20 متدرب إفريقى .

وقد تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، والتى يعد العمل على بناء القدرات فى مجال المياه أحد طرق تنفيذها ، حيث وفرت مصر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لهذا الغرض.

كما استعرض سويلم الموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة ، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة .

وفى إطار تنفيذ المشروع فقد تم تصميم 9 برامج تدريبية في مجال إدارة المياه ، وذلك بعد تحديد الإحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع (البيئة - الزراعة - الإسكان - الكهرباء) لتدريب 389 متدرب بشكل فعلى ، وعدد 875 متدرب عن بعد ، بإجمالى 1264 متدرب من مصر والدول الإفريقية .

ويجرى حاليا تحت مظلة المشروع تنفيذ دورة تدريبية تحت عنوان "ادارة المياه بالمناطق الحضرية" اعتبارا من يوم 2 مايو ولمدة 15 إسبوع ، بالتعاون مع جامعة تورينو ، وبمشاركة 78 متدرب ( 55 متدرب مصري - 23 متدرب إفريقي من 9 دول إفريقية) ، كما يجرى تنفيذ دورة تدريبية أخرى تحت عنوان " تقييم المخاطر البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة إعتبارا من 4 يونيو 2023 ولمدة 5 أسابيع ، بمشاركة 40 متدرب من وزارات الري والبيئة والكهرباء والزراعة.

ومن المقرر عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه السطحية والجوفية وحصاد الأمطار" إعتبارا من 4 يوليو 2023 لمدة 4 أسابيع بمشاركة 50 متدرب من وزارت الري والبيئة والكهرباء والزراعة ، كما سيتم عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة" خلال شهر سبتمبر المقبل ولمدة 3 أسابيع ل 15 متدرب مصرى و 20 متدرب إفريقي .

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية يتمتع بإمكانيات متميزة ، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (6000) متدرب مصرى و (200) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و 10 أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية).