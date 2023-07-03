شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: متابعة طلبات التحويل بعد أسبوع من تسجيل بيانات الطفل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات تسجيل طلبات تحويلات الطلاب للعام الدراسى المقبل 2023،2024، كالتالى:

ـ التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن موقع المديرية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات ( رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

ـ المديرية غير مسئولة عن أى تحويلات أو اجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده وهو التحويل الإلكترونى عبر موقع المديرية.

ـ يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل ولي الأمر.

ـ استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

ـ في حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

ـ يرفق مع استمارة التحويل الإلكترونى بعد طباعتها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال يومي عمل.

ـ اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.

ـ للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات فى المدارس، كما لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

ـ متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

ـ في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة .

-على ولي الامر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.

ـ بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

- نتائج التنسيق علي مرحلتين الأولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع .

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة" إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية.

- علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول، ويمنع منعا باتا جمع او دفع اي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة