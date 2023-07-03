شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية فى جنين: إسرائيل تمنع الأطقم الطبية من نقل المصابين والعملية مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصحفية الفلسطينية في جنين إيمان السيلاوي لـ"الخليج 365" استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا على المدينة ويمنع دخول الأطقم الطبية والإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وأشارت الصحفية الفلسطينية، إلى أن عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة الإصابات الحرجة داخل مخيم جنين وتحديدا في حي الحواشين، مؤكدة أن المواطنين والصحفيين يتواجدون أمام مستشفى جنين الحكومي الذي يبعد عدة أمتار عن مدخل جنين الرئيسي بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمداخل المدينة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7 فلسطينيين بينهم 3 شهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على المدينة، مرجحة ارتفاع حصيلة الشهداء بسبب وجود إصابات حرجة.

فيما أعلنت كتيبة جنين في الضفة الغربية، الإثنين، استهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلى على أكثر من محور بالرصاص والعبوات المتفجرة، وذلك للتصدى لقوات الاحتلال التي تنفذ عملية عسكرية داخل مدينة جنين بالضفة الغربية.

إلى ذلك، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاباً من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن.

وأكد البيان على رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنسانى الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعى المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.

وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الذى تزداد معاناته يوماً بعد يوم.