شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وفاة الممثل الشاب أحمد قنديل مجسد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى الاختيار 2
توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، الممثل الشاب أحمد قنديل عن عمر ناهز 36 عاماً، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر اليوم، الاثنين، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفنة فى مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.
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