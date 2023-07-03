أخبار مصر.. مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية

توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، الممثل الشاب أحمد قنديل عن عمر ناهز 36 عاماً، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر اليوم، الاثنين، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفنة فى مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.