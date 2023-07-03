شكرا لقرائتكم خبر عن موعد فتح التقديم للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان للالتحاق بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى أنه سيتم فتح باب التقديم أمام الطلاب الدارسين بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في كافة التخصصات والمُستنفذين للرغبات من خلال التقديم المباشر للجامعات اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 11/7/2023، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 24/8/2023، تمهيدًا لبدء امتحانات تحديد المستوى، واقتصار التقديم على الطلاب غير المُسجلين في جامعات أخرى فقط.

وأكدت وزارة التعليم العالى أنه يُحظر نهائيًا التحويل من جامعة خاصة أو أهلية إلى أخرى.