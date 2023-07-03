شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الثانوية: ارتياح بين طلاب الأزهر بعد أداء امتحان الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشهادة الثانوية التابعة لإدارة منطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها.

وتفقد وكيل الأزهر لجان معهد دكتور طلعت السيد الثانوي بنين، ومعهد فتيات مجمع مدينة نصر النموذجي، و معهد فتيات المنطقة السادسة، ومعهد فتيات أحمد الليبي، ومعهد فتيات السلطان راشد، وفتيات السراج المنير، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، واطمأن على سير أعمال الامتحانات، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض.

وسادت حالة من الارتياح بين الطلاب بعد أداء الامتحانات، وتأكد فضيلته من توافر مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا تأدية الامتحانات في ارتياح وتركيز، مطالبا الطلاب بالمزيد من الجد والاجتهاد، وتجنب إهدار الوقت فيما لا يفيد.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435 ، والفتيات 233303بإجمالي 50738 ، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.