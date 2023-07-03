شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يشارك بمؤتمر أفريقي يستعرض قصة نجاح مصر في مشروعات الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في دولة بنين بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة اليوم الإثنين، المؤتمر الدولي للمهندسين الزراعيين الأفارقة والمنعقد في كوتونو جمهوريه بنين حول قضايا وتحديات السياسات الزراعية في افريقيا تحت عنوان « القدره التنافسيه لسلاسل القيمه الزراعية وفرص الاستثمار الزراعي بافريقيا »، لبحث تحديات القطاع الزراعي في أفريقيا وتوحيلها إلي فرص للإستثمار بدول القارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة بالمنطقة، وإستعراض قصص نجاح مصر في تنفيذ مشروعات زراعية تخدم الأمن الغذائي.

وقال الدكتور سيد خليفة الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين المصريين في كلمته عبر تقنيه الفديو كونفرانس في المؤتمر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه يولي التعاون الزراعي مع الاشقاء في الدول الافريقية كل الدعم والمسانده لما لهذا القطاع من اهميه بالغه في توفير الامن الغذائي لشعوب القاره الافريقية في ظل تغيرات المناخ وتاثيراتها السلبيه علي انتاج المحاصيل الزراعية وزياده معدلات التصحر وايضا في ظل الازمه الروسيه الاوكرانية وتاثيرها علي سلاسل امداد المواد الغذائية والتي عانت منها دول القاره الافريقية، مشيرا إلي أن الإرادة السياسية ساهمت في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تخدم الأمن الغذائي المصري بإعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن الغذائي الأفريقي.

وشدد «خليفة»، علي أهمية الإلتزام بالأجندة الأفريقية للنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تفعيل التعاون الثنائي بين الدول الأفريقية والذي تحرص عليه القيادة السياسة خلال حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولاته ولقاءته وحرصه علي الحديث باسم شعوب القاره الافريقيه وأننا جميعا أفريقيون وآخرها الاسبوع قبل الماضي في في قمه التمويل العالمي في باريس لحشد التمويل المادي لتمويل المشروعات الزراعيه في افريقيا والتخفيف من اثار التغيرات المناخية علي قطاع الزراعه في افريقيا وذلك في كل المحافل الدولية في قمه المناخ بشرم الشيخ .

واستعرض الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة دور الدولة المصرية والقيادة السياسية في إتاحه الالاف من المنح الدراسيه لابناء القاره الافريقية للدراسة بالجامعات المصرية خصوصا في كليات الزراعه بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات بين الشباب الافارقة واشقاءهم المصريين واتاحة فرص تدريب لشباب المهندسين الزراعيين الافارقة للاطلاع علي تجربه مصر في المشروعات القوميه الزراعية والتي تنفذها مصر حاليا وتستخدم التقنيات الحديثة في الزراعه وتبني الاشقاء الافارقة لهذه المشروعات والبدء في تنفيذها في دولهم.

وتقدم «خليفه»، بالشكر والتقدير إلي الرئيس السيسي علي استضافه مصر لمقر الامانه العامه للاتحاد بالقاهره وتقديم كافه اوجه الدعم للاتحاد للقيام بدوره كمجتمع مدني يضم شباب المهندسين الزراعيين الافارقة والمنظمات والجمعيات الزراعية والمراه الريفية الافريقية، وأعرب عن شكره لوزير الزراعة في دولة بنين وإستضافة بلاده لهذا المؤتمر الأفريقي وتقديم النجاح الكامل للعمل الأفريقي المشترك.