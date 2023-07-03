شكرا لقرائتكم خبر عن احتدام حدة الاشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين في جنين مع جيش الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الإثنين، احتدام حدة الاشتباكات المسلحة بين المسلحين الفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية مع عناصر جيش الاحتلال الاسرائيلى.

بدوره، أكد مدير مستشفى جنين الحكومى في الضفة الغربية الدكتور مصطفى حمارشة، الإثنين، وجود صعوبة كبيرة في دخول الأطقم الطبية والإسعاف إلى مخيم جنين لنقل الشهداء والجرحى نتيجة الحصار المفروض من جيش الاحتلال الإسرائيلى على جنين.

وأشار مدير مستشفى جنين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم، إلى وجود صعوبة كبيرة في وصول الطواقم الطبية إلى المستشفى بسبب القرب من المخيم، فضلا عن محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين من جميع الجهات ونشر قناصة داخل بعض الأبنية المجاورة.

ولفت الدكتور مصطفى حمارشة، إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى جنين 5 فلسطينيين بالإضافة إلى 3 شهداء فى مستشفى ابن سينا التخصصى.

بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 8 فلسطينيين، إضافة إلى شهيد في رام الله والبيرة، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى 9 شهداء، إضافة إلى 50 جريحاً بينهم 10 بحالة الخطر.

يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلية مجزرة جديدة في مدن الضفة الغربية باقتحام مدينة جنين ضمن عملية عسكرية أطلق عليها جيش الاحتلال "الحديقة والبستان"، وذلك بدعم جوي من الطيران الحربي الذي استهدف بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

ومن جانبه، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، بيانا مشتركا جاء فيه: "في عملية مشتركة، استهدفنا مقرًا للفصائل الفلسطينية في جنين وعناصر "كتيبة جنين"، استُخدم كنقطة مراقبة، ومكاناً لتجمع وتسليح العناصر".

واقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن القرار بتنفيذ عملية عسكرية في مخيم جنين اتُخذ قبل أسبوعين.

من جانبها، أعلنت كتيبة جنين في الضفة الغربية، الاثنين، استهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من محور بالرصاص والعبوات المتفجرة، وذلك للتصدي لقوات الاحتلال التي تنفذ عملية عسكرية داخل مدينة جنين بالضفة الغربية.

إلى ذلك، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، الإثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد البيان على رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنساني الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعى المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.

وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الذى تزداد معاناته يوماً بعد يوم.