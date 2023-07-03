شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية للقضاء على الختان تطلق الدورة 2 لجائزة عزيزة حسين ومارى أسعد ونبيل صموئيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن إطلاق الدورة الثانية لجائزة الرواد "عزيزه حسين ومارى أسعد ونبيل صموئيل"، للقضاء على الختان والتى بدأت منذ عام 2020 والتى أقرتها اللجنهة الوطنية كجزء من برنامج عملها.

والهدف من الجائزة إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء علي ختان الإناث، و تشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامة، والإحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعية في القضاء علي ختان الإناث، وزيادة الوعي بالقضيه وتشجيع فاعلين جدد.

وأشارت اللجنة إلى أن الجائزة متاحة أمام الأشخاص والجهات - من غير العاملين المتفرغين مباشرة في القضية - والمهتمة والمهمومه بها، ولها بصمات في القضاء علي ختان الإناث، وهى تحتوى على 3 جوائز لكل منها سماتها وشروطها.

ويشترط علي كل الجوائز:

ألا يقل العمل في القضيه عن ٥ سنوات

، وأن يكون للعمل مساهمات جليله متميزة أو إبتكارات أو إضافات ذات تأثير مجتمعي أو فكري.

وفيما يلى تفاصيل أنواع الجوائز وشروطها :

١- جائزه الشخصيات العامة

شخصيات عامه قدمت وتقدم إسهامات علميه وفكرية او قانونيه جليله وإضافات وإبتكارات في القضاء علي ختان الإناث

٢- جائزة مبادرة مجتمعية لبرنامج أو مؤسسه رسميه أو أهلية، وشروطها:

- أن تكون لها تاثيرات إيجابية واضحة علي المجتمع

- أن تشمل قصص نجاح قابله للتكرار والتكيف والإستدامه ضمن السياق المحلي

- ذات تكلفه إقتصاديه منخفضة

٣- جائزة الممارس المجتمعي، وشروطها:

- أن يكون ممارسا فعلياً في المجتمع ولعمله تاثيرات إيجابية في إنحسار الجريمة

- قابلية الجهود والمبادرات للتكرار والتكيف والتطبيق والإبتكار ضمن السياق المحلي

رابعا: عمليه الترشح وتقديم الطلب:

يجب أن يقدم طلب الترشيح سواء من المرشح الشخص نفسه او من آخرين له/ لها وفق النموذج المرفق.

- تقديم نماذج الترشيح باللغه العربيه، واذا كانت بلغه أخري يجب أن تكون مصحوبة بترجمه للغة العربيه

- توصي إداره الجائزة المتقدمين وتشجعهم علي إرفاق المواد التاليه:

* مقالات منشوره في الصحف أو المجلات المهنيه أو المطبوعات الأخري

* أشرطه الفيديو التي تقل مدتها عن ١٠ دقائق

* صور فوتوغرافية أو بيانات اخري

* كتيبات أو مواد ترويجية أخري

وترسل الأعمال ونماذج الترشح علي عنوان البريد الإليكتروني التالي:

[email protected]

وحول البرنامج الزمني للجائزة، فقد تم فى يوم 27 يونيو 2023، إعلان فتح باب الترشح للجائزة ، وبدء استقبال الطلبات، على أن يتم غلق باب الترشح 25 يوليو ، وبدء تقييم طلبات المتقدمين للجائزة .