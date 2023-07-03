شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المترو ووقت خروج آخر قطار من المحطات الانتهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة والذى يستمر بالعمل فى المواعيد المعتادة والتى تبدأ من 5.15 صباحا، وكذلك مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية.

 تبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 صباحا.

 مواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية:

• قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م

• قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م.

• قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة الساعة 12:00 ص.

• قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة المنيب الساعة 12:00.

• قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص.

• قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص.

 آخر موعد مقابله القطارات فى المحطات التبادلية:

• يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص.

• يتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص.

• يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص.

 عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة:

• تقدر عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى 1375 رحلة يوميا.

• عدد الرحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة 510 رحلة.

• عدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب 602 رحلة.