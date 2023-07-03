شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا، غدا الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي في جنين.

ويأتي الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين.