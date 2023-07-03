شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا، غدا الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي في جنين.
ويأتي الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين.
وكان قد شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية كبيرة على مدينة جنين ومخيمها فجر الاثنين، استخدمت فيها الطيران والمسيرات تلاها اقتحام بقوات ضخمة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز