شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: طقس غد حار رطب على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاباً من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن. يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في مدينة جنين بالضفة الغربية بذريعة اختباء مسلحين داخله، وتوجه تحذيرا بأنها ستقصف المسجد حال عدم تسليم المسلحين الفلسطينيين لأنفسهم، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. أعلنت كتيبة جنين في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، إسقاط ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة خلال العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مخيم ومدينة جنين منذ 12 ساعة. كتيبة جنين تعلن إسقاط ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة وشن هجوم على الاحتلال قوات إسرائيلية تحاصر مسجدا فى مدينة جنين وتهدد بقصفه قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه يتم الآن مراجعة نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات والشعب، قبل اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، موضحا أنه يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الوزير وبعد توقيع المسئولين عنها فى الكنترولات. قالت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة هي بداية الطريق لمستقبل خالي من الأمراض وطالبت المواطنين بالنزول للكشف والاطمئنان علي صحتهم . الصحة: حملة 100 يوم صحة هى بداية الطريق لمستقبل خالى من الأمراض نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. نائب وزير التعليم: جار مراجعة النتيجة قبل اعتمادها

يبدأ مكتب التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات، تطبيق إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بالنسبة لشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، فى تنسيق الجامعات 2023/2023، وذلك بالنسبة للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.

أشرف زكي يشارك فى تشييع جنازة الممثل أحمد قنديل بمسجد الحصري شارك الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تشييع الفنان الشاب أحمد قنديل من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بجانب عائلة وأصدقاء الراحل الذى توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 36 عامًا، ومن المقرر دفنه بمقابر الحديدي العبور على طريق بلبيس. أشرف زكي يشارك فى تشييع جنازة الممثل أحمد قنديل بمسجد الحصري شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم في التعاملات الصباحية تحركا بحوالي 10جنيهات وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2230 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، بعد أن سجلت الأسعار 2220 جنيها للجرام صباح اليوم.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2549 جنيها. عيار 21 يسجل 2230 جنيها. عيار 18 يسجل 1911 جنيها. الجنيه الذهب 17840 جنيها. أسعار الذهب الآن تسجل 2230 جنيها للجرام عيار 21 تنسيق الجامعات 2023.. إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بكليات التمريض والتربية

الأرصاد: طقس غد حار رطب على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجةمصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية