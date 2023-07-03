شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: إصابة شخص فى عملية طعن بمستوطنة قرب تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مستوطنة "بني براك" قرب تل أبيب شهدت عملية طعن اليوم الاثنين، أسفرت عن إصابة إسرائيلي.

وكانت قد شنت إسرائيل حملة عسكرية كبيرة على مدينة جنين ومخيمها فجر الاثنين، استخدمت فيها الطيران والمسيرات تلاها اقتحام بقوات ضخمة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أن 9 فلسطينيين قتلوا وأصيب 28 آخرون بينهم 8 بجروح خطيرة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، وكذلك بإطلاق نار في مدينة البيرة.