الرئيس الفلسطينى يدعو إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة تلفزيونية، إلى اجتماع طارئ لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وطالب عباس المجتمع الدولي، بـ"توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على إسرائيل".

وكان قد شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية كبيرة على مدينة جنين ومخيمها فجر الاثنين، استخدمت فيها الطيران والمسيرات تلاها اقتحام بقوات ضخمة.