شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ضيوف الرحمن توافدهم على المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان، حيث يحرص كثير من ضيوف الرحمن بعد الحج على زيارة طيبة الطيبة لزيارة الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والصلاة في المسجد النبوي، إلى جانب زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية ذات الإرتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

ويشهد طريق الهجرة وقطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة، تواصل قدوم الرحلات من مكة المكرمة ، في مشهد إيماني بديع.

وتعمل الجهات ذات العلاقة علي متابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم, بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية, ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة .