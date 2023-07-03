شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: موسم الأرز الجديد يبدأ فى سبتمبر ويعزز المخزون الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الأساسية وطرحها على بطاقات التموين وأن الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، كما أن الموسم الجديد سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل مما يعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة كما يوجد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.