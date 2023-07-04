شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف الشعب وضيوف مصر من سن يوم للشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسة والمتحدث الرسمي، أن المستهدف من مبادرة 100 يوم صحة، هو الـ104 ملايين مواطن والمقيمين على الأراضي المصرية وهم 9 ملايين، أي المستهدف هو كل من هو موجود على الأراضي المصرية بمختلف الأعمار، والهداف الحفاظ على الصحة العامة وأن يعيش المواطن حياة كريمة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أن المبادرة تقدم كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، حيث ليس فقط الوزارة تعالج الإنسان حين يمرض ولكن الحفاظ على صحته، حيث تقدم المبادرة الخدمات الصحية التي تضمن الحفاظ على صحة المواطن بشكل مكثف جدا خلال 100 يوم.

وذكر أنه كان على التوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي في المحافظات التي تم البدء فيها، يكو نفي بقية المحافظات مسارعة لتقديم خدمات صحية لا تنتهي إلا بدخول منظومة التأمين الصحي الشامل كل مصر، مضيفا أنه من أول يوم تم البدء في مبادرة صحة الأم والجنين، ثم مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية عند حديثى الولادة، ثم الكشف المبكر عن ضعف السمع عند الأطفال، والكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، ومبادرة صحة المرأة والكشف عن أورام الثدى، والكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي، والكشف عن الأمراض عند المسنين، وكذا مبادرة الكشف عن الأمراض النفسية.

وشدد على أن حملة 100 يوم صحة، تستهدف كل شعب وضيوف مصر من أول يوم إلى سن الشيخوخة بما يشمل مفهوم الصحة، من الوقاية من الأمراض وحياة صحية، واهتمام بالصحة الإنجابية.