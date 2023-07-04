شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن رأس السنة الهجرية لعام 1445 هجريا سيكون يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

ورأس السنة الهجرية توافق أول محرم، ويُحسب التقويم القمري للمسلمين من السنة الأولى لهجرة النبي محمد (ﷺ)، ومبدأ السنة الهجرية الأولى يوافق بالحساب الخميس 15 يوليو سنة 622 ميلادية.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".