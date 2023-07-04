شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن أول مصنع أدوية مصرى صديق للبيئة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الأيام الماضية افتتحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أول مصنع ادوية مصري صديق للبيئة خلال زيارتها الأخيرة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن فعاليات أسبوع الاستثمار البيئي، خلال هذا التقرير نرصد ابرز المعلومات عن هذا المصنع .

1-أول مصنع للأدوية صديق للبيئة بالمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اتخذ بعض الإجراءات التي لذلك حيث الطاقة النظيفة واعادة الاستخدام والتدوير.

2- مصنع الأدوية الصديق للبيئة بالمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، يقوم باستخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفه بدلا من السولارويتم استخدامه في غلايات البخار و وحدات التكييف المركزي الخاصة بالتبريد الصناعي والتبريد المركزى، خاصة أن الغاز الطبيعي يلعب دور اساسي في خفض انبعاثات الكربون.

3-مصنع الأدوية الصديق للبيئة بالمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، يستخدم نظام مغلق للري للحفاظ على البيئة عن طريق استخدام ناتج الصرف الصناعي والعملية الصناعية وناتج محطة المياه بعد معالجته لتحويل المساحات المتاحة في المصنع إلى مسطحات خضراء دون الحاجة لإستخدام مياه المدينة.

4-مصنع الأدوية الصديق للبيئة بالمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، يستخدم ناتج العملية الانتاجيه من البخار لتحويله إلى مياه مكثفة، ثم يتم تجميعها في خزانات تحت الأرض، وبعد ذلك يتم ضحها بمضخات ذات مواصفات خاصة، لتغذية خزان المياه الخاص بغلايات البخارالصناعي، بدلا من استخدام مياه المدينه بما يحقق مبدأ اعادة التدويروالاستخدام ، ويقلل أيضا من الطاقة المستهلكة.

5-جميع خطوط الإنتاج بالمصنع صديقة للبيئة تراعي معايير ترشيد الطاقة والمياه.

6-مصنع الأدوية الصديق للبيئة بالمنطقة الأقتصادية لقناة السويس يتم فصل المخلفات على حسب أنواعها داخل المصنع، ويسعى للاتفاق مع شركات متخصصة لجمعها وإعادة تدويرها.

7-اما المخلفات الخطرة فيتم معالجتها قبل إعدامها، ثم يتم التخلص منها عن طريق الدفن، بالتعاقد مع شركة للتخلص من المخلفات الخطرة حاصلة على موافقة وزارة البيئة و وزارة الصحة.

8-راعى مصنع الأدوية الصديق للبيئة بالمنطقة الأقتصادية لقناة السويس ، في تصميمه اتباع آليات خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر استهلاك الطاقة ، واستخدام أنظمة فلترة حديثة عالية الجودة لتنقية ومعالجة الهواء، وإجراء القياسات البيئية بصفة دورية مع الحرص على أن تكون ضمن الحدود المسموح بها.