شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات اعرفها حول مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الخناصير في شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظومة المخلفات الصلبة تشهد خلال الآونة الأخيرة، حالة من التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المواقع القديمة الخاصة بمصانع إعادة التدوير، ومنظومة جمع القمامة، وتسير هذه الخطة بالتوازى مع افتتاح عدد جديد من المصانع في أغلب المحافظات، ومن التطورات التي شهدتها المنظومة خاصة بعد الانتهاء من قانون التنظيم والإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات، مصنع تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، والذى تفقدته وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أمس خلال زيارتها لمدينة شرم الشيخ..

خلال هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن هذا المصنع

1- مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير تصل طاقته الإستيعابية حوالى ١٤٠ طن يوميًا.

2- مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير، يتم فيه فرز المخلفات وكبسها إضافة إلى عملية معالجة المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي.

3- يورد مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير، السماد العضوي للمشاتل والفنادق المتواجدة فى مدينة شرم الشيخ.

4- يبلغ حجم الإنتاج من السماد العضوى في مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير، لحوالى١٥٠ طن فى الشهر.

5- ينفذ مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير، عملية فرز وكبس البلاستيك والكارتون .

6- ويستهدف مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير، التوسعة للمصنع المقدمة إلى مجلس الوزراء ووزارة البيئة للوصول إلى ١٥٠٠ طن فى الشهر، من أجل تلبية التنمية الزراعية.

7- وتبلغ عملية التوسعة في مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير، ٤٥ ألف متر مربع بالنسبة لكمية المخلفات الواردة للمصنع.

8- تقدر نسبة الإشغال مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير حوالى ٣٠٠ طن يوميا.

9- تم الإتفاق على إنشاء خط لفرز المخلفات بمصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير بطاقة تبلغ ٢٥٠ طن فى اليوم.

10- الخط الحالي لمصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة في منطقة الخناصير تبلغ طاقته الإنتاجية حوالى١٤٠ طن يوميا.