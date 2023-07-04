شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مروجى المخدرات بمحيط الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب. وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب.

الاستطلاع

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