شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يتفقد اليوم لجان الثانوية العامة بمدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عددا من لجان الثانوية العامة، بمدينة الغردقة، للاطمئنان على سير الامتحانات داخل لجان محافظة البحر الأحمر .

ومن المقرر أن يجرى الوزير جولة تفقدية على عدد من لجان بينها لجنة مدرسة خالد ابن الوليد، ولجنة مدرسة الجوهرة، والمتفوقين، وذلك برفقة قيادات مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على راسهم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة بالبحر الاحمر 3425 موزعين على 13 لجنة امتحانية، 6 لجان بـ الغردقة و2 بسفاجا ولجنة بكل من القصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب.